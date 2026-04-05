Prepoznate osebo na fotografiji? Potem pokličite 113 (FOTO)

PU Maribor prosi javnost za pomoč pri preiskavi kaznivega dejanja vloma v stanovanjsko hišo na območju Njiverc, ki je bilo policiji prijavljeno 21. marca. Ob tem so objavili tudi fotografijo osumljenca in občane pozvali, naj morebitne koristne informacije sporočijo na interventno številko 113 ali na Policijsko postajo Ptuj na telefonsko številko 02 780 91 00.

Na Občini Kidričevo so pred dnevi na družbenem omrežju Facebook objavili, da so v zadnjih dneh na območju naselja Njiverce zaznali več poskusov vlomov in vlomov v stanovanjske objekte. Kot so pojasnili, so v stalnem stiku s policijo, ki izvaja aktivnosti za izsleditev storilcev.

Ob tem so občane pozvali k povečani previdnosti in sodelovanju ter nanizali več preventivnih nasvetov za zaščito doma in premoženja. Ustvariti velja vtis, da je nekdo doma. Priporoča se uporaba časovnih stikal za luči, TV ali radio, sosedje lahko praznijo poštni nabiralnik, okolica naj bo urejena, so navedli.

Več ukrepov je po njihovih navedbah smiselnih tudi za osnovno zaščito. Vedno, tudi ob kratki odsotnosti, velja zakleniti vrata in povsem zapreti okna, najbolje bi bilo zagotoviti protivlomna vrata, dodatna varovala, alarme ali kamere.

Ključev ne gre puščati na očitnih mestih, prav tako ne vrednih predmetov na vidnih mestih. Svetujejo dodatno osvetlitev, na primer senzorske luči okoli hiše. Opozorili so še, da odsotnosti, dopusta, ni pametno objavljati na spletu, zavzeli so se tudi za sodelovanje s sosedi. »Obveščajte drug drugega - skupnost je najboljša zaščita,« so poudarili.

Vse pozivajo, naj bodo pozorni na sumljive osebe ali vozila, če opazijo sumljivo dogajanje, pa naj takoj pokličejo 113 in ob morebitnem vlomu ne vstopajo v objekt in ničesar ne premikajo.