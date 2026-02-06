Prestrašen klical policijo v Hrpeljah: neka ženska zmerja, kriči in ga odriva

V četrtek so kozinski policisti posredovali na enem izmed parkirišč v Hrpeljah, od koder je klical moški in prijavil, da ga je neka ženska zmerjala in nanj kričala.

76-letna ženska nanj pričela kričati, ga zmerjati in tudi odrivati stran

Policisti so tako ugotovili, da je 76-letna ženska svoj osebni avtomobil parkirala ob tam že parkiranem osebnem avtomobilu naznanitelja, pri izstopu in odpiranju vrat svojega avtomobila, pa se je z vrati dotaknila vrat osebnega avtomobila naznanitelja, kjer je nastala majhna sled poškodbe. To je naznanitelj opazil in jo opomnil na početje, kar pa jo je razburilo in je nanj pričela kričati, ga zmerjati in tudi odrivati stran. Zaradi kršitve javnega reda so ji policisti izdali plačilni nalog.