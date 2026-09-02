Pretep pred kranjskim lokalom ušel izpod nadzora: eden poškodovan, ženska posegla s solzivcem

Kranjski policisti so v ponedeljek okoli 22. ure na zunanjem delu enega od gostinskih lokalov v Kranju obravnavali nasilen spor med več osebami, v katerem so vpleteni uporabili oster predmet in solzivec. Na kraju je posredovalo več policijskih patrulj, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

Po dosedanjih ugotovitvah policije sta se sprla 36-letni in 40-letni moški. Med sporom je 36-letnik z ostrim predmetom površinsko lahko poškodoval 40-letnika. V spor je nato posegel 48-letni moški, ki je želel spor prekiniti. Takrat pa je 36-letna ženska s solzivcem poškropila tako njega kot tudi 40-letnega moškega. Poškodovani 40-letni moški se je po dogodku umaknil v notranjost lokala, kjer je počakal do prihoda policistov.

Na kraju dogodka ga je oskrbelo zdravstveno osebje, policisti pa so opravili ogled kraja dejanja in zasegli predmete, med drugim oster predmet in solzivec, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem postopku.

Policisti še zbirajo obvestila in vodijo tako prekrškovni kot predkazenski postopek. Po zbranih obvestilih bodo v okviru predkazenskega postopka o ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.