Pretep upokojencev pri Mariboru: 79-letnik huje poškodovan

V okoli Maribora sta se včeraj, 29. junija 2026, okoli 14. ure sprla in začela pretepati dva moška, stara 70 in 79 let. Starejši moški je bil v pretepu huje telesno poškodovan in odpeljan v UKC Maribor. Policisti bodo zoper 70-letnega moškega podali kazensko ovadbo, sporočajo s PU Maribor.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, sprejel 280 klicev, med temi je bilo 108 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V tem času so obravnavali tudi: 30 prometnih nesreč I. kategorije, 4 prometne nesreče II. kategorije, 2 prometni nesreči III. kategorije, v katerih sta bila dva udeleženca, voznika motornih koles, huje telesno poškodovana.