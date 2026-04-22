Pretep v Brezju zaradi dolga: 61-letnik huje poškodovan, mladoletnik v pridržanju

V naselju Brezje se je dopoldne zgodil brutalen napad, v katerem je bil huje poškodovan 61-letni moški. Policija je hitro ukrepala in osumljenca že prijela, a okoliščine dogodka še vedno preiskujejo.

Nekaj po 11.30 so bili policisti obveščeni, da je v naselju Brezje pretepen in poškodovan moški. Na kraj so nemudoma prihiteli reševalci, ki so 61-letnika oskrbeli in ga zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico.

Policisti in kriminalisti so takoj začeli intenzivne aktivnosti za izsleditev storilca in razjasnitev dogajanja. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja ter zbirali obvestila.

Po prvih ugotovitvah naj bi bile v dogodek vpletene osebe, ki se med seboj poznajo, povezane pa naj bi bile tudi z dolžniško-upniškim razmerjem.

Policija je kmalu zatem v naselju izsledila in prijela mladoletnega osumljenca. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali.

Preiskava še poteka, policisti pa nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. O svojih ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.