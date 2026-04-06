Zavrelo v Postojni! Policija preiskuje, ali je šlo za poskus uboja

S Policijske uprave Koper poročajo o pretepu, ki se je zgodil v Postojni. Zaradi njega so eni osebi odvzeli prostost. Podrobnih informacij o tem incidentu za zdaj še niso podali, saj postopki še potekajo.

»Ob 10.53 smo dobili obvestilo, da se v Postojni pretepata moška. Policisti so na kraju zbrali obvestila in opravili ogled kraja. Osumljenemu domačinu je bila odvzeta prostost. Policisti in kriminalisti zadevo preverjajo, vsi postopki še potekajo. Preiskuje se sum storitve kaznivega dejanja poskusa uboja in povzročitve lahke telesne poškodbe,« so zapisali v sporočilu.