Pretepel kmeta, oropal dijake: Viktor že 11-krat obsojen, zdaj zaradi starega greha znova pred sodnike

V DELOVNI OBLEKI PRIŠEL NA SODIŠČE

Viktor Hudorovič je stari znanec sodišč, čeprav ima šele 23 let. Zbral je že 11 sodb, zdaj mu očitajo še rop najstnikov.

Viktor Hudorovič iz Kerinovega Grma je na krško okrožno sodišče prišel v delovni obleki Komunale Brežice. Tam dela, a ne po svoji volji, pač pa zaradi dveh obsodb: opraviti mora skupaj 1600 ur družbenokoristnega dela. Tokrat je med službo dobil prost izhod, da se je odzval vabilu sodišča. Prišel je dobro razpoložen, a nasmešek na obrazu mu je izginil v trenutku, ko je spoznal, da bo na sojenju prisotna tudi novinarka. Medijska pozornost mu namreč ne godi, sploh ne po lanskem razkritju Slovenskih novic, da je prav ta mladenič, oče dveh malčkov, pred dobrim letom na šentjernejskem polju z ...