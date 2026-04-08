Pretepla ribiča Jožeta in ga vrgla v ribnik, domačini: »Že dolgo imamo težave z Romi«

INCIDENT

Mladostnika sta v Dobjah pri Grosuplju napadla starejšega možakarja. Gospodar ribiške družine opozarja na stalne težave z Romi.

»Že dolgo imamo težave z Romi, to se vleče že 15 let. A teh zadev sploh ne prijavljamo več, saj to nima nobenega učinka. No, ta primer včeraj je bil drugačen,« nam o težavah, ki torej že dolgo pestijo Ribiško družino Grosuplje, po ponedeljkovem incidentu povedal tamkajšnji gospodar Peter Hotko. O dogodku, ki je bil včeraj glavna tema pogovorov med domačini, zlasti med ribiči, je poročala Policijska uprava Ljubljana. »Popoldne smo bili obveščeni o kaznivem dejanju nasilništva na območju Grosuplja. Po doslej zbranih podatkih je pri enem izmed ribnikov prišlo do spora med več osebami zaradi ...