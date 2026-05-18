Pretkana past v Medvodah! Starejšo osebo zamotili z »vodovodom«

Ljubljanski policisti znova opozarjajo na pojav drznih tatvin iz hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen način, saj oškodovance, predvsem starejše, zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da jih okradli. Občanom svetujejo, naj osebe, ki so prišle nenapovedano, ves čas nadzorujejo in jih ne vabijo v hišo.

Najnovejši primer se je zgodil v nedeljo okoli 18. ure na območju Medvod. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je neznani storilec na domu zamotil starejšo osebo s pogovorom o vodovodnih storitvah. Drugi storilec pa je medtem iz hiše odtujil nakit in tako lastnika oškodoval za okoli 1500 evrov. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

O omenjenih dogodkih so policisti že večkrat poročali tudi v medijih, vendar opažajo da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve pa so predvsem starejši občani. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom, da so serviserji, ali da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren in podobno, in jih tako zvabijo iz hiše ali od hiše. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci, ki vstopijo v hišo in odtujijo v večini primerov denar ter nakit. Storilci kraj nato hitro zapustijo, tisti, ki pa je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in odide. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in ga z njim tudi zapustijo, pojasnjujejo na policiji.

Občanom tako svetujejo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi "stopijo samo za vogal". Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb, ko so oblačila, govor, posebnosti, ter znamko, barvo, tip in registrsko oznaka vozila, s katerim so se pripeljali.

"V večini primerov so oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke in je teža dejanj zato še toliko večja," so zapisali. Svojce starejših, sosede ali druge prosijo, da se o načinu izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj pogovorijo z njimi in jim predstavijo način delovanja storilcev ter preventivne ukrepe.

Če kljub previdnosti postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporočajo, da takoj obvestijo policijo na 113 ali najbližjo policijsko postajo.