Pretkani tatovi udarili v Ribnici: eden se je izdajal za uslužbenca, drugi praznil stanovanje

V Ribnici so neznanci prejšnji četrtek dopoldne izvedli drzno tatvino po dobro znanem, a še vedno učinkovitem scenariju. Eden izmed storilcev je okoli 10. ure na domu zamotil lastnika s pogovorom o domnevnih telekomunikacijskih storitvah, v tem času pa je drugi izkoristil nepazljivost in iz stanovanja odtujil nakit, vreden približno 1500 evrov.

Tat, ki je nagovoril oškodovanca, je bil moški, star okoli 35 let, visok okoli 175 centimetrov, okroglega obraza, temnejših kratkih las. Oblečen je bil v črno jopico. Policisti zbirajo obvestila o dogodku in bodo obvestili pristojno tožilstvo.

Storilci vse bolj prefinjeni

Policija opozarja, da tatovi pogosto delujejo v parih in izkoriščajo trenutke nepazljivosti, zlasti pri starejših občanih. Delujejo mirno, samozavestno in prepričljivo, zato žrtve pogosto ugotovijo, da so bile okradene šele veliko kasneje.

Občanom svetujejo, naj imajo nenapovedane obiskovalce ves čas pod nadzorom, naj jih ne vabijo v hišo, in naj vedno preverijo identifikacijo, če se izdajajo za serviserje ali izvajalce del. V primeru suma naj takoj pokličejo policijo na 113 ali anonimno številko 080 1200.