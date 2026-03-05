Pretres na Fužinah: odjeknili streli, moški izgubil življenje

Na ljubljanskih Fužinah je prišlo do streljanja, v katerem je bil ubit moški, poroča portal Dnevnik. Povzema navedbe očividcev, da so slišali dva ali tri strele, pa tudi, da naj bi moškega ustrelili policisti. Na Policijski upravi Ljubljana so za zdaj potrdili le, da v Fužinah poteka intervencija.

Več informacij policisti za zdaj niso podali. Tako tudi niso potrdili, da je sploh prišlo do streljanja, niti ne, da bi lahko usodni izstrelek prišel s policijske strani. Nekateri očividci so Dnevniku povedali, da naj bi videli, da je imel moški v rokah nož.