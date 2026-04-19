Pretres na gorenjskem gradbišču: mladega delavca zasul pesek

Škofjeloški policisti so bili v petek, 17. aprila 2026, okoli 13.40 obveščeni o dogodku na delovišču na območju Podlubnika, v katerem se je hudo telesno poškodoval 25-letni moški, državljan Kosova.

»Po doslej znanih podatkih je med izvajanjem gradbenih del v gradbeni jami prišlo do delnega zasutja moškega s peščenim materialom. Prve ugotovitve kažejo, da gre za delovno nesrečo. Policisti so kraj dogodka zavarovali in opravili ogled. O dogodku so obvestili tudi delovnega inšpektorja. Po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju je bil s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v UKC Ljubljana. Pomoč na kraju so nudili tudi gasilci,« so nam sporočili s PU Kranj.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah dogodka ter bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.