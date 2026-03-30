Pretres v Novem mestu: žensko pretepel partner, vse naj bi se dogajalo pred otroki

Policisti so bili v nedeljo, 29. marca 2026 obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo poškodovano in pretepeno žensko. Nemudoma so se odzvali in pričeli z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin.

»Ugotovili so, da je žrtev pretepel in poškodoval zunajzakonski partner. Prav tako so ugotovili, da nasilnež že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad žrtvijo, nasilje pa izvaja tudi ob prisotnosti otrok. 34-letnega osumljenca so izsledili in mu odvzeli prostost. S kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe in zanemarjanja otrok in surovega ravnanja ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Zaradi nedostojnega vedenja do policistov in neupoštevanja ukazov pa bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek,« so sporočili s PU Novo mesto.

Vse okoliščine nasilja novomeški policisti še preiskujejo.