  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KLIC NA POMOĆ

Pretresljiv klic na pomoč iz Zavetišča Horjul: »Nočemo čakati, da bo nekdo mrtev!«

Vse naj bi se začelo zaradi odvzetega psa.
Simbolična fotografija FOTO: Arhiv Zavetišča Horjul
Simbolična fotografija FOTO: Arhiv Zavetišča Horjul
M. U.
 5. 11. 2026 | 18:15
 5. 11. 2026 | 18:17
5:23
A+A-

Iz Zavetišča Horjul prihaja pretresljiv klic na pomoč. Po več letih domnevnih groženj s smrtjo, zastraševanja in sodnih postopkov zaposleni opozarjajo, da se še vedno bojijo za svoja življenja. Danes zjutraj naj bi moški, zaradi katerega so morali v preteklosti najeti celo zasebno varnostno službo, z avtomobilom sledil Juriju in kričal za njim. V zavetišču so znova poklicali policijo, od države pa zahtevajo takojšnjo zaščito.

»Koliko groženj in prijav je potrebnih, preden nas bo nekdo zaščitil?« Tako so svoje javno obvestilo.

Kot so zapisali, se je danes zjutraj zgodil nov incident, ki je v njih znova vzbudil hud strah. »Danes zjutraj se je zgodilo nekaj, zaradi česar smo ponovno poklicali policijo. In ponovno nas je strah. Zelo strah,« so sporočili.

Po njihovih navedbah je Juriju z avtomobilom sledil moški z začetnicama K. O., ki naj bi jim grozil že več let. Med vožnjo naj bi iz svojega vozila kričal, naj ga počaka. Juriju se je uspelo umakniti in preprečiti neposredno srečanje. V zavetišču so nemudoma obvestili policijo, ki se je po njihovih besedah odzvala in prišla na kraj.

Vse naj bi se začelo zaradi odvzetega psa

Ozadje zgodbe sega več let nazaj. Kot pojasnjujejo v zavetišču, je veterinarska inšpekcija takrat lastniku odvzela psa in odredila njegovo namestitev v Zavetišče Horjul. Poudarjajo, da o odvzemu niso odločali sami, temveč so zgolj izpolnjevali zakonsko določene naloge. Kljub temu naj bi postali tarča nezadovoljnega lastnika.

Vse navedbe o današnjem incidentu, preteklih grožnjah in sodni obsodbi izhajajo iz javnega obvestila Zavetišča Horjul. Policija in drugi pristojni organi teh navedb za zdaj niso potrdili, prav tako ni znano stališče moškega, na katerega se nanašajo očitki.

»Sledile so grožnje s smrtjo, grožnje z nasiljem, omembe avtomatskega orožja in ravnanja, zaradi katerih smo se bali za lastno življenje,« so zapisali.

Razmere naj bi postale tako resne, da so bili prisiljeni najeti zasebno varnostno službo in zanjo plačevati iz lastnega žepa. Primer je po njihovih navedbah dobil tudi sodni epilog. Izrečena naj bi bila pogojna obsodba z določeno kaznijo desetih mesecev zapora in triletno preizkusno dobo. Toda v zavetišču zatrjujejo, da se zastraševanje tudi po obsodbi ni končalo. O nadaljnjih dogodkih naj bi večkrat obvestili policijo.

»Imamo družine. Imamo otroke. Bojimo se za svoja življenja.«

Zaposleni in njihovi bližnji opozarjajo, da nenehen strah močno vpliva na njihovo vsakdanje življenje. »Mi smo ljudje. Imamo družino. Imamo otroke,« so poudarili. Kot pravijo, ne gre več zgolj za delovanje zavetišča, temveč za njihovo osebno varnost in varnost njihovih najbližjih.

»Gre za to, da se človek ne more več normalno odpeljati po vsakdanjih opravkih, ne da bi razmišljal, ali mu bo nekdo sledil, ga prestregel ali napadel,« so opisali svojo stisko. Ob tem poudarjajo, da policisti na njihove klice prihajajo in opravljajo svoje delo. Toda po njihovem mnenju dosedanji ukrepi niso preprečili novih incidentov.

»Bistvo je, da se kljub vsem prijavam, dokumentiranim grožnjam in sodni obsodbi še vedno ne počutimo zaščiteno in varno.«

»Ali je res treba počakati, da bo nekdo mrtev?«

V zavetišču so se zato javno obrnili na policijo, tožilstvo, sodišča in druge pristojne institucije. Zahtevajo, da pristojni večletno dogajanje obravnavajo kot celoto, ne zgolj kot posamezne nepovezane dogodke. Prav tako pričakujejo takojšnjo oceno ogroženosti, konkretne zaščitne ukrepe in preveritev, kakšen pomen imajo nove prijave glede na že izrečeno pogojno obsodbo. »Ali je res treba počakati, da bo nekdo fizično poškodovan ali mrtev, preden bo naša ogroženost obravnavana z vso resnostjo?« se sprašujejo.

Poudarjajo, da so se v takšnem položaju znašli, ker so opravljali delo, ki jim ga je naložila država. »Država je odredila odvzem živali. Mi smo izpolnjevali svojo dolžnost. Posledice pa že leta nosimo mi in naše družine.«

Od države zahtevajo zaščito, ne novih zapisnikov

Svoje javno opozorilo so sklenili z odločnim pozivom pristojnim. »Od države zahtevamo zaščito, ne zgolj evidentiranja novih dogodkov.« Kot so še zapisali, ne želijo, da bi se nekoč, ko bi bilo že prepozno, vsi spraševali, zakaj nihče ni ukrepal dovolj učinkovito. »Na nevarnost opozarjamo že leta. Pristojni organi so z našimi prijavami seznanjeni. Danes ponovno javno opozarjamo, da se počutimo skrajno ogrožene.«

Njihovo sporočilo je kratko, a pretresljivo: »Nočemo živeti v strahu in nočemo čakati na tragedijo. Zahtevamo, da nas država zaščiti. Zdaj.«

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

grožnjezavetiščezavetišče horjulsmrtpolicijavarnostgrožnjaincidentzavetišče za živali
ZADNJE NOVICE
19:15
Novice  |  Svet
TORNADO

Tornado pustošil, pilot ujet na stezi: »Ničesar ne vidimo, letalo se močno trese!« (VIDEO)

Veter je odnašal strehe, lomil kovinske konstrukcije in razbijal stekla. Del porušene konstrukcije je padel celo na manjše letalo.
5. 11. 2026 | 19:15
19:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOSTNA VEST

Oglasil se je oče Jakova (19), ki je umrl na območju Triglavu: pretresljive besede po najdbi trupla mladeniča

Pogrešanega 19-letnika iz Srbije našli mrtvega na območju Triglava
5. 11. 2026 | 19:05
18:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Dorotejo (18) nazadnje videli na območju Ljubljane

Pogrešajo 18-letnico iz Šentilja.
5. 11. 2026 | 18:30
18:25
Bulvar  |  Domači trači
NAJVEČJA SREČA

Priljubljeni slovenski igralec drugič postal očka in objavil ganljivo fotografijo (FOTO)

V družini priljubljenega slovenskega igralca Tadeja Piška je te dni še posebej veselo.
5. 11. 2026 | 18:25
18:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
KLIC NA POMOĆ

Pretresljiv klic na pomoč iz Zavetišča Horjul: »Nočemo čakati, da bo nekdo mrtev!«

Vse naj bi se začelo zaradi odvzetega psa.
5. 11. 2026 | 18:15
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PREVIDNO

Policija svari pred novo prevaro: lažni policisti ljudem praznijo račune, dva že ostala brez denarja!

Poklicali so ju prek videoklica in zahtevali dokumente.
5. 11. 2026 | 18:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Kdaj naj prodam naložbo in kdaj naj začnem vlagati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Photo
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

Zakaj je kibernetska varnost pomembna za varno oskrbo pacientov?

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

To ni uspelo še nobeni slovenski banki do zdaj

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Novice  |  Slovenija
JEK2

Blaž Brodnjak: »Denar ni težava. Projektov ni« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
5. 11. 2026 | 07:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

»Sprva nam ta rezultat ni kaj dosti povedal« (video)

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Se je mogoče naučiti, kako uspeti v poslu?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki