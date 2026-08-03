Pretresljiv prizor na primorski avtocesti: vozilo je popolnoma uničeno (FOTO)

Bralec Gregor nam je popoldne sporočil, da je na primorski avtocesti pri Črnem Kalu zagorelo vozilo. S prizorišča je poslal fotografijo, na kateri lahko vidimo, da je osebno vozilo po požaru popolnoma uničeno.

O tem, da je na primorski avtocesti danes popoldne gorelo osebno vozilo, poroča tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kot so zapisali, je osebno vozilo gorelo ob 16.56 na avtocesti med Kastelcem in Kozino v občini Hrpelje-Kozina, pred počivališčem Ravne. Po njihovih informacijah so požar pogasili gasilci JZ GB Koper in PGD Materija.