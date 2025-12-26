Pretresljiva nesreča: 34-letnik nenadoma stekel na avtocesto, umrl na kraju

Galerija
V četrtek ob 15.37 se je na dolenjski avtocesti Obrežje-Ljubljana pri uvozu na Drnovem zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 34-letni pešec iz Srbije, so sporočili iz Generalne policijske uprave.
Nesreča se je zgodila, ko je 34-letni državljan Srbije nenadoma stekel na vozišče avtoceste. V tem trenutku je iz smeri Obrežja proti Ljubljani pravilno po avtocesti pripeljala 76-letna voznica osebnega avtomobila, doma iz Ljubljane, ki je kljub zaviranju in umikanju trčila v pešca. Pri tem je pešec zaradi hudih telesnih poškodb na kraju nesreče umrl.
Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 44 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, dve nesreči sta se končali z lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 48 kršitev javnega reda in miru ter 31 kaznivih dejanj.
Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 31-krat posredovali na javnih krajih in 17-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli tri vozila Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 11 vlomov, sedem kaznivih dejanj nasilja v družini, šest tatvin, štiri poškodovanja tuje stvari, dve povzročitvi telesne poškodbe in en rop.