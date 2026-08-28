Pretresljiva zgodba družine, ki je umrla na primorski avtocesti: v rodni vasi se poslavljajo od njih

Informacijo je za makedonsko tiskovno agencijo MIA potrdil župan občine Centar Župa Arijan Ibraim, ki je po tragediji izrazil globoko žalost. »Nimam besed, s katerimi bi izrazil žalost zaradi te strašne tragedije, ki je pretresla prebivalce naše občine,« je dejal župan. Povedal je, da družina izvira iz vasi Žitinen, vendar je živela v italijanski Ravenni. Po njegovih besedah so bili v avtomobilu starši, dva otroka in njihova babica, ki je bila mati voznika. V nesreči so umrli trije, 4-letnik, 11-letnik in babica.

»Molimo za okrevanje drugih dveh poškodovanih oseb,« je še dejal Ibraim.

Nesreča se je zgodila v četrtek popoldne na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando. Po doslej znanih podatkih je bil tovornjak zaradi okvare parkiran v odstavni niši. Voznik osebnega avtomobila Audi A4 z italijanskimi registrskimi tablicami je najprej podrsal ob odbojno ograjo, nato pa silovito trčil v zadnji levi del priklopnega vozila.

V avtomobilu je bilo pet ljudi, vsi državljani Severne Makedonije s prebivališčem v Italiji. Za tri je bila nesreča usodna, zdravnik je njihovo smrt potrdil že na kraju. Hudo poškodovana 33-letna ženska je bila s helikopterjem prepeljana v bolnišnico, 39-letnega voznika pa so odpeljali z reševalnim vozilom. Voznik tovornjaka, 64-letni državljan Bosne in Hercegovine, je bil v času trčenja v kabini, vendar v nesreči ni bil poškodovan.

Po tragediji se je oglasilo tudi makedonsko ministrstvo za zunanje zadeve in zunanjo trgovino. Kot so sporočili, so informacije o nesreči prejeli od slovenske policije in makedonskega diplomatsko-konzularnega predstavništva v Ljubljani. Makedonsko veleposlaništvo je takoj stopilo v stik s pristojnimi slovenskimi institucijami, hkrati pa je v stiku z družinami umrlih ter jim pomaga pri postopkih, povezanih s prevozom posmrtnih ostankov v domovino.

Preiskava okoliščin nesreče še poteka. Na kraju so poleg policistov in gasilcev sodelovali tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Avtocesta proti Kopru je bila zaradi ogleda in odstranjevanja posledic nesreče zaprta več ur, ponovno pa so jo odprli šele pozno zvečer.