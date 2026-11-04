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ISKANJE POGREŠANEGA

Pretresljive besede očeta pogrešanega Jakova (19): »Molimo, da se nam vrne živ in zdrav«

Na območju Triglava se nadaljuje iskanje 19-letnega Jakova Vučetića iz Srbije, ki se je v soboto sam odpravil proti vrhu naše najvišje gore
Družina še naprej upa na dobre novice iz Slovenije, kjer reševalci na zahtevnem visokogorskem terenu iščejo pogrešanega 19-letnega Jakova Vučetića. FOTO: Zaslonski posnetek
Družina še naprej upa na dobre novice iz Slovenije, kjer reševalci na zahtevnem visokogorskem terenu iščejo pogrešanega 19-letnega Jakova Vučetića. FOTO: Zaslonski posnetek
N. Č.
 4. 11. 2026 | 08:28
 4. 11. 2026 | 08:29
3:35
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Na območju Triglava se nadaljuje iskanje 19-letnega Jakova Vučetića iz Srbije, ki se je v soboto sam odpravil proti vrhu naše najvišje gore. Za mladeničem, ki je obtičal na strmem in zasneženem terenu, se je izgubila vsaka sled. Njegova družina doma v Srbiji preživlja težke trenutke, oče Nikola Vučetić pa je spregovoril o zadnjem pogovoru s sinom in upanju, da se bo vrnil domov.

Na poti čez Plemenice, ki velja za najzahtevnejši pristop na Triglav, so v torek zjutraj reševalci nadaljevali iskanje 19-letnega srbskega državljana Jakova Vučetića. Mladenič se je v soboto sam odpravil proti vrhu Triglava, v nedeljo zvečer pa je poklical na pomoč in reševalcem sporočil, da je obtičal na strmem, zasneženem terenu, na katerega se je spuščala megla. Reševalci so v ponedeljek na območju iskanja našli nekaj njegovih stvari, za mladeničem pa so se v snegu izgubile vse sledi. Iskanje so močno oteževali sneg, megla in močan veter.

Več preberite v članku: Že drugi študent izginil na poti čez Plemenice: poklical še na pomoč, a reševalci so našli le njegovo opremo (FOTO)

Oče razkril, kaj mu je sin povedal v zadnjem pogovoru

Medtem ko slovenski gorski reševalci iščejo pogrešanega mladeniča, njegova družina v kraju Preljina pri Čačku v Srbiji nestrpno pričakuje novice. Njegov oče Nikola Vučetić je za srbsko tiskovno agencijo RINA spregovoril o zadnjem stiku s sinom. »V nedeljo zvečer se je oglasil družini. Povedal je, da je vse v redu, naj nas ne skrbi, da se bo varno vrnil in da ima skoraj prazno baterijo. Od takrat se je za njim izgubila vsaka sled,« je povedal pretreseni oče.

Po njegovih besedah je Jakov, preden so izgubili stik z njim, gorskim reševalcem poslal koordinate kraja, kjer je pustil nahrbtnik. Reševalci so območje pregledali in nahrbtnik tudi našli. »Kot so nam povedali, je nahrbtnik pustil tam, da bi si olajšal pot. S seboj je vzel šotor in grelnik,« je pojasnil Nikola.

V torek so reševalci teren pregledovali tudi s pomočjo helikopterjev, vendar pogrešanega niso našli. Iskanje so nato za ta dan prekinili, nadaljevanje pa je bilo predvideno za sredino jutro. »Molimo k Bogu, da se vse dobro konča in da se nam Jakov vrne živ in zdrav,« je sporočil oče.

Za pogrešanega mladeniča molijo tudi verniki

Nikola Vučetić je sicer pravoslavni duhovnik v cerkvi v Preljini, kjer ga domačini zelo spoštujejo. Novica o izginotju njegovega sina v slovenskih gorah je močno pretresla tamkajšnjo skupnost. Po družbenih omrežjih se širi tudi ganljiv poziv k molitvi za pogrešanega Jakova, ki so ga objavili na strani cerkve svetega Save v Kraljevu.

»Pozivamo vse vernike, naj iskreno molijo za Jakova, devetnajstletnega sina duhovnika očeta Nikole iz Preljine, ki ga pogrešajo med vzponom na Triglav. V teh težkih trenutkih se združimo v molitvi in prosimo Gospoda, naj ga varuje, mu da moč in omogoči, da ga najdejo živega in nepoškodovanega, njegovi družini pa nakloni moč in tolažbo,« so zapisali.

Vernike so pozvali tudi, naj preberejo del psalterja in molijo za mladeničevo vrnitev. »Naj nas Gospod vse okrepi v veri, upanju in ljubezni,« so sklenili poziv.

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