Pretresljive podrobnosti tragedije na primorki: med tremi mrtvimi dva otroka

Poročali o včerajšnji tragediji na primorski avtocesti, v kateri so življenje izgubile tri osebe. Zdaj iz Severne Makedonije prihajajo še bolj pretresljive podrobnosti. Makedonski mediji poročajo, da sta bila med umrlimi dva mladoletna otroka, tretja žrtev pa je bila odrasla oseba.

Informacijo je po poročanju makedonskih medijev uradno potrdilo tamkajšnje Ministrstvo za zunanje zadeve in zunanjo trgovino. Kot so sporočili, so podatke prejeli od slovenske policije in makedonskega diplomatsko-konzularnega predstavništva v Ljubljani.

Veleposlaništvo Severne Makedonije v Ljubljani je takoj stopilo v stik s pristojnimi slovenskimi institucijami, da bi pridobilo vse informacije o okoliščinah tragične nesreče. Diplomati so v stiku tudi z družinami umrlih ter jim pomagajo pri postopkih, povezanih s prevozom posmrtnih ostankov v domovino.

Slovenska policija v današnjem uradnem sporočilu starosti oziroma identitete umrlih ni navedla. Potrdila pa je, da je bilo v avtomobilu pet državljanov Severne Makedonije, od katerih so trije umrli, dva pa sta bila poškodovana. Preiskovalna dejanja še niso zaključena.

Avtomobil trčil v priklopnik tovornjaka

Tragična nesreča se je zgodila okoli pol pete ure popoldne na primorski avtocesti med Uncem in delovno zaporo pred Ravbarkomando. V nesreči sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil. Po doslej znanih podatkih je tovornjak zaradi okvare obstal v odstavni niši, voznik osebnega avtomobila pa je trčil v zadnji levi del njegovega priklopnega vozila.

V avtomobilu je bilo pet oseb, vsi državljani Severne Makedonije. Na kraj so nemudoma odhiteli policisti, gasilci in reševalci, vendar je bila nesreča za tri potnike usodna. Zdravnik je njihovo smrt potrdil že na kraju.

Eno od poškodovanih oseb so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, poškodovanega voznika avtomobila pa so tja prepeljali z reševalnim vozilom. Policija za zdaj ni objavila novih podatkov o njunem zdravstvenem stanju.

Pri ogledu kraja tragedije so sodelovali policisti, preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Avtocesta proti Kopru je bila zaradi nesreče več ur zaprta, policisti pa so morali reševati tudi vozila, ki so ostala ujeta v dolgi koloni. Promet je ponovno stekel šele pozno zvečer.

Kaj natančno je pripeljalo do silovitega trčenja, za zdaj še ni znano. Policija poudarja, da preiskovalna dejanja še potekajo.

Preberite tudi: Pretresljiv zapis reševalca Anžeta: »Tudi sam sem z belo rjuho pokrival otroška telesa« (VIDEO)