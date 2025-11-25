Pretresljivi prizori s kraja nesreče, avto končal na strehi (FOTO)

Ribniški gasilci so na družbenih omrežjih sporočili, da je za njimi pester vikend, mirno pa ni bilo niti v začetku tedna. »V soboto smo posredovali v bližini bencinskega servisa, kjer je osebno vozilo iz neznanega razloga zdrsnilo s ceste, zapeljalo na brežino in obstalo na cestišču obrnjeno na streho. Pri tem se je lažje poškodovala ena oseba, ki so jo oskrbeli reševalci,« so zapisali v objavi.

V ponedeljek zjutraj pa so pomagali mamici, ki se ji je nesrečno zaklenilo vozilo, otrok pa je ostal ujet v notranjosti. »Vozilo smo v nekaj minutah s tehničnim posegom odprli, malčka rešili nepoškodovanega in ga vrnili materi v objem,« navajajo gasilci, ki so že čez nekaj ur posredovali na dolenjevaškem polju, saj sta na regionalni cesti proti Kočevju trčili dve vozili. Ena oseba je ostala ukleščena v vozilu. Nudili so ji prvo pomoč, jo s tehničnim posegom rešili iz vozila ter predali v oskrbo reševalcem.

A tudi to še zdaleč ni bilo vse.»Ob vračanju ekipe v dom pa smo naleteli še na eno nesrečo. Osebno vozilo je pri bencinskem servisu v Ribnici zbilo peško. Poškodovani osebi smo nudili prvo pomoč in pomagali pri prenosu v reševalno vozilo,« še zaključujejo gasilci in dodajajo, da je v vseh naštetih primerih posredovala tudi policija.