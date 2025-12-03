Pretresljivi prizori s kraja nesreče, zmečkana pločevina končala na njivi (FOTO)

Četrtkovo jutro se je za gasilce PGD Steklarna Rogaška Slatina začelo vse prej kot mirno. Ob 8.22 je naselju Mala Pristava, v občini Šmarje pri Jelšah, prišlo do prometne nesreče tovornega in osebnega vozila. P»GD Steklarne Rogaška Slatina in PGD Šmarje pri Jelšah so proti naletno in proti požarno zavarovali kraj nesreče, posuli razlite motorne tekočine, odklopili akumulator in pomagali reševalcem NMP pri oskrbi ponesrečene osebe, ki je bila prepeljava v Splošno bolnišnico Celje,« so gasilci sporočili na družbenih omrežjih.

Prometna nesreča. FOTO: PGD Steklarna Rogaška Slatina