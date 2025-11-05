Pretresljivi prizori s počivališča, zagorel je tovornjak (FOTO)

Policisti so bili v torek malo pred 8. uro obveščeni o požaru na tovornem vozilu na avtocestnem počivališču v Murski Soboti, so sporočili s tamkajšnje policijske uprave.

Na podlagi zbranih obvestil in opravljenega ogleda so možje v modrem ugotovili, da je do požara na tovornem vozilu, ukrajinskih registrskih oznak najverjetneje prišlo zaradi napake na električni napeljavi.

V požaru ni bil nihče poškodovan. Nastala je materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 30.000 evrov. Ker je bila tuja krivda izključena, bodo kriminalisti PU Murska Sobota o dogodku s poročilom obvestili pristojno tožilstvo v Murski Soboti.