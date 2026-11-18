Osem slovenskih državljanov je osumljenih pridobivanja in razširjanja gradiva, ki prikazuje spolne zlorabe otrok, so v okviru mednarodne kriminalistične operacije Mozaik 2026 ugotovili kriminalisti. Skupno so s kolegi iz več držav identificirali devet žrtev, med njimi ni slovenskih otrok, je na današnji novinarski konferenci sporočila policija.

Kriminalisti so ugotovili, da so osumljenci preko družbenih omrežjih in t. i. omrežij "peer to peer" (od uporabnika do uporabnika) pridobivali in razširjali gradivo s spolnimi zlorabami mladoletnih oseb, je na novinarski konferenci povedal vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto z uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (GPU) Robert Tekavec.

Osumljenci po doslej zbranih podatkih gradiv niso izdelovali sami, prav tako niso fizično spolno zlorabljali otrok. Prihajajo s policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Kranj, Murska Sobota in Celje, nihče od njih pa za tovrstna kazniva dejanja še ni bil obravnavan.

Na območju omenjenih policijskih uprav so kriminalisti v okviru osmih hišnih preiskav zasegli 177 elektronskih naprav in druge nosilce gradiva, večjo količino zgoščenk ter manjšo količino prepovedanih drog kokain, metilon in ekstazi.

Kot je povedal Tekavec, je operacija potekala v sodelovanju z Europolom, v njej so sodelovali s kriminalisti z Madžarske, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Albanije. Od 1. do 12. junija so skupaj opravili 42 hišnih preiskav pri 48 osumljencih in identificirali devet otrok, ki so bili žrtve spolnih zlorab. Med njimi ni slovenskih otrok.

Preiskava s tem ni zaključena, organi pregona bodo v nadaljevanju, kot je pojasnil Tekavec, pregledali pridobljene podatke ter slikovno in video gradivo, med drugim z namenom identifikacije žrtev. Za kaznivo dejanje pridobivanja in razširjanja gradiva, ki prikazuje spolne zlorabe otrok, je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let. Preiskavo Mozaik 2026 so kriminalisti izvedli v okviru Evropske platforme za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. S tem nadaljujejo sodelovanje z regijo Zahodnega Balkana in drugimi državami po Evropi in svetu.