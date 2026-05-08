Pretresljivo odkritje v stanovanju 35-letnika! Kokain na dosegu 5-letnega otroka (FOTO)

Policisti Policijske postaje Postojna so v okolici Pivke opravili osebno in hišno preiskavo pri 35-letnem osumljencu. Med preiskavo so zasegli več snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo, pa tudi predmete, ki jih običajno povezujejo s pakiranjem in tehtanjem. Primer je še posebej zaskrbljujoč, ker naj bi se ena od snovi nahajala v bivalnem prostoru, kjer bi jo lahko pomotoma zaužil 5-letni otrok, poroča PU Koper.

Preiskavo so policisti opravili 7. maja na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Kopru. Pri 35-letniku iz okolice Pivke so zasegli belo grudasto snov, zavitek z rjavo prašnato snovjo in grudasto snov rjavo-zelene barve. Za vse zasežene snovi obstaja sum, da gre za prepovedano drogo.

Ob tem so našli še dve precizni tehtnici, več manjših PVC zip vrečk za pakiranje, kovinsko žlico in nekaj manj kot 3000 evrov gotovine v različnih apoenih.

Zasežene predmete in snovi bodo poslali v Nacionalni forenzični laboratorij, kjer bodo opravili kemijske analize. Po opravljeni analizi bodo policisti zoper 35-letnika na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po 186. členu kazenskega zakonika.

A to še ni vse. Policisti so na kraju hišne preiskave zaznali tudi znake drugega kaznivega dejanja. Bela sipka snov, za katero se upravičeno domneva, da gre za prepovedano drogo, naj bi bila namreč v bivalnem prostoru. Tam bi jo lahko 5-letni otrok pomotoma zaužil.

Zaradi tega bodo policisti zbrali še dodatna obvestila in dokaze. Če bodo potrdili utemeljen sum, bodo zoper 35-letnika na koprsko tožilstvo podali še kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja po 192. členu kazenskega zakonika.