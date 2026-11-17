VEDEL, DA JE MLADOLETNA

Obramba storilca je neuspešno poskušala omajati verodostojnost oškodovanke.

Obramba je zatrjevala, da ni dokazov o tem, da bi imel obtoženi spolne odnose s 13-letnico. Njegov zagovornik je skušal omajati verodostojnost oškodovanke, opozarjal na miselne omejitve svojega klienta in zahteval milejšo kazen. A vse zaman. Višji mariborski sodniki so namreč potrdili sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru, po kateri mora moški zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, za leto in tri mesece v zapor. Kot izhaja iz sodbe višjega sodišča, sta bila obdolženi in oškodovanka v času dogajanja par. V sodbi starost obsojenca sicer ni razkrita. Dekle ga je predstavljalo kot ...