Prevara namesto počitnic! Ženska v Kopru plačala stanovanje, ki ga ni bilo

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 131 klicev. Med 63 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 21 prometnih nesreč, 2 kršitvi javnega reda in miru ter 8 kaznivih dejanj. Med kaznivimi dejanji smo zabeležili 3 tatvine, 3 poškodovanja tuje stvari, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami, 1 kaznivo dejanje nasilja v družini.
Koprski policisti obravnavajo spletno prevaro. Občanka je preko spletne strani rezervirala in plačala stanovanje, ki ga ni bilo. Zadeva se preverja, sporočajo s PU Koper.
