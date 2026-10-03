Previdno, če vas kliče »diagnostični center«: neznanka na Celjskem želela osebne podatke in obisk na domu

Policisti opozarjajo na sumljive telefonske klice, pri katerih se neznanci predstavljajo v imenu zdravstvenih oziroma diagnostičnih centrov. V teh dneh se je na policijo obrnila občanka, ki jo je večkrat poklicala neznana ženska in od nje vztrajno zahtevala osebne podatke ter naslov prebivališča.

Klicateljica naj bi se predstavljala v imenu neznanega diagnostičnega centra za srce in ožilje. Občanko je skušala prepričati tudi v obisk na njenem domu, kjer naj bi opravili zdravstvene meritve. Po navedbah policije je šlo očitno za lažno predstavljanje, s katerim je neznanka poskušala pridobiti zaupanje občanke in doseči srečanje na njenem domu.

Policija opozarja: Ne spuščajte neznancev v stanovanje

Policisti opozarjajo, da je namen takšnega ravnanja lahko izvrševanje kaznivih dejanj. Občanom zato svetujejo posebno previdnost pri telefonskih klicih neznanih oseb. Neznancem ne razkrivajte osebnih podatkov, naslova prebivališča in drugih informacij, ki bi jih lahko zlorabili. Prav tako bodite previdni pri dogovarjanju za obiske na domu in dobro preverite, komu odpirate vrata oziroma koga spuščate v svoje stanovanje.

Če se vam klic zdi sumljiv ali nekdo od vas vztrajno zahteva osebne podatke, je najbolje pogovor prekiniti in primer prijaviti policiji.