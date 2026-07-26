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Previdno! Na Gorenjskem na pohodu vlomilci: kradli telefone, orodje, katalizatorje in električna kolesa

Policisti so v dveh dneh obravnavali več vlomov in tatvin, v Kranjski Gori so izginila tri električna kolesa.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 26. 7. 2026 | 13:57
 26. 7. 2026 | 13:57
0:20
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Gorenjski policisti so imeli konec tedna precej dela z vlomi in tatvinami. Nepridipravi so se lotili poslovnih prostorov in gradbenega zabojnika, izginjali so mobilni telefoni, električno orodje in katalizatorji, na območju Kranjske Gore pa so bili tatovom očitno še posebej zanimiva električna kolesa. Policisti so v petek in soboto obravnavali kar šest tovrstnih primerov.

Prvi izmed vlomov se je zgodil na območju Nakla. Kranjski policisti so bili o njem obveščeni v petek nekaj po 11. uri. Storilec je na silo vstopil v poslovni objekt, od koder je odnesel barvne kovine in katalizatorje. V soboto nekaj pred 8. uro so policiste obvestili o vlomu v poslovni objekt na območju Kranja. Storilec si je prilastil mobilne telefone. Le malo pozneje so policisti prejeli še eno prijavo z območja Nakla. Nekdo je vlomil v gradbeni zabojnik in iz njega odnesel električno orodje. V vseh treh primerih policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskujejo okoliščine kaznivih dejanj.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

V Kranjski Gori izginjala električna kolesa

Poleg vlomov so policisti obravnavali tudi več tatvin. Radovljiški policisti so se v petek nekaj pred 14. uro odzvali na tatvino različnih izdelkov iz trgovine na območju Lesc. Precej dražji plen pa so si tatovi izbrali v Kranjski Gori. V soboto nekaj pred 5. uro zjutraj so bili tamkajšnji policisti obveščeni o tatvini dveh električnih koles. Še istega dne, nekaj pred 23. uro, so prejeli novo prijavo tatvine električnega kolesa na območju Kranjske Gore.

Policisti v vseh primerih nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Niz dogodkov je hkrati opomnik, da je v poletnih mesecih, ko je več ljudi zdoma in je na turističnih območjih več obiskovalcev, previdnost in ustrezno varovanje premoženja še posebej pomembna. Električna kolesa, ki lahko dosegajo precej visoke vrednosti, je smiselno zaklepati na dobro vidnih in po možnosti varovanih mestih, ob daljši odsotnosti pa poskrbeti tudi za ustrezno zaščito poslovnih in drugih objektov.

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Previdno! Na Gorenjskem na pohodu vlomilci: kradli telefone, orodje, katalizatorje in električna kolesa

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