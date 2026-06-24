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Previdno na plaži, v Portorožu in Piranu so na delu tatovi

Najstnica je moškemu izpod brisače ukradla torbo, a jo je zalotil in obvestil policiste.
Nepridipravi radi izkoristijo gnečo, saj je manj možnosti, da jih bodo oškodovanci opazili. FOTO: Blaž Samec
Nepridipravi radi izkoristijo gnečo, saj je manj možnosti, da jih bodo oškodovanci opazili. FOTO: Blaž Samec
B. K. P.
 24. 6. 2026 | 10:00
2:09
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Ob 18.48 so policisti, ki za red in mir skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Koper, prejeli klic moškega, ki je prijavil, da mu je na plaži v Portorožu mlajša ženska ukradla torbo. »Policisti so ugotovili, da je prijavitelj od daleč opazil omenjeno žensko, ko je prišla do njegove brisače in izpod nje ukradla njegov nahrbtnik z vsebino ter kraj zapustila. Moški je odšel za njo, jo dohitel in prijel, svoje stvari vzel nazaj in z njo počakal do prihoda policistov,« so podrobnosti opisali na PU Koper. Zoper 19-letno žensko bodo policisti podali kazensko ovadbo. To pa ni bila edina tatvina na Obali, še dve so prav tako v torek obravnavali tudi policisti na plažah v Piranu in Portorožu, tudi v teh primerih so zlikovci odnesli polna nahrbtnika.

»Opisani dogodki znova potrjujejo, da tatovi izkoriščajo nepazljivost občanov ter čas, ko se ti zadržujejo v morju, in jim kradejo predmete, ki ostanejo brez nadzora. Tatovi namreč izkoristijo vsako priložnost in ne izbirajo predmetov, ki jim pridejo pod roke. Najpogosteje so sicer ukradene denarnice, mobilni telefoni, nakit, ključi vozil ali stanovanj, sončna očala in drugi osebni predmeti,« dodajajo koprski policisti, ki obiskovalce plaž opozarjajo, naj ustrezno poskrbijo za svoje premoženje.

»Na plažo ne prinašajte vrednejših predmetov, večjih vsot denarja, nakita ali elektronskih naprav. Torb, ključev, mobilnih telefonov, fotoaparatov, videokamer in drugih osebnih predmetov ne puščajte brez nadzora. Če to ni mogoče, za nadzor prosite prijatelje ali znance. Na plažo vzemite le toliko denarja, kolikor ga potrebujete za manjše stroške (denimo za pijačo, kavo ali sladoled). Če postanete žrtev tatvine, o tem nemudoma obvestite policijo na številko 113,« pa so nekaj nasvetov za varno in brezskrbno uživanje na plaži nanizali policisti.

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plažaPiranPortorožtatvinepolicija
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