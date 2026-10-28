Previdno pri gobarjenju! Občanka končala v grapi

Smo na vrhuncu sezone gobarjenja in letos nas gozdovi res razvajajo s svojimi darovi. Po družabnih omrežjih se vrstijo objave strastnih gobarjev, ki se po kosilo ali večerjo jeseni radi odpravijo kar v gozd, zdaj pa so se jim pridružili še ljubitelji kostanja. Pri tem velja poudariti, da je treba med sprehajanjem po gozdu, še posebej zdaj, ko so tla prekrita z odpadlim listjem, ki zakriva posamezne nevarnosti v obliki korenin in lukenj, biti previden. Tudi mokro listje predstavlja posebno nevarnost, saj nam lahko hitro zdrsne in poškodbe so tu.

Še večjo nesrečo pa je imela v torek občanka v bližini Podgore pri Dolskem v občini Dol pri Ljubljani. Kot so na spletni strani zapisali na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je okrog 19. ure, ko nas je zajela že trda tema, občanka ne nedostopnem terenu padla v grapo in na pomoč so ji morali priskočili ljubljanski gorski reševalci. Ti so jo imobilizirali, jo z vrvno tehniko rešili iz grape in prenesli do reševalnega vozila.