OPOZORILO POLICIJE

Previdno! Serijska vlomilca v Ljubljani z motilcem signala odklepala vozila in ukradla več tisoč evrov (FOTO)

Policija ju je prijela pri dejanju, preiskava pa je razkrila še več podobnih tatvin na parkiriščih nakupovalnih središč.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
K. G.
 9. 4. 2026 | 13:29
2:38
A+A-

V Ljubljani so policisti v minulih dneh obravnavali več primerov vlomov v vozila, ki so se dogajali predvsem na parkiriščih večjih nakupovalnih središč. Kriminalisti so pri tem razkrili način delovanja storilcev in prijeli dva osumljenca, ki naj bi bila odgovorna za več kaznivih dejanj.

Po doslej zbranih informacijah sta 56- in 50-letni Ljubljančan izkoriščala nepozornost voznikov pri zaklepanju vozil. Policija ju je zalotila pri dejanju, ko sta opazovala oškodovanko ob parkiranju. Ta je vozilo zaklenila z daljinskim upravljalnikom, vendar sta osumljenca uporabila motilec signala, zaradi česar se avtomobil v resnici ni zaklenil. Nato sta brez težav vstopila v vozilo in iz njega odtujila nekaj sto evrov gotovine.

Osumljenca že v priporu

Policisti so ju prijeli neposredno po dejanju, pri čemer so pri njima našli ukradeni denar in ga vrnili lastnici. V nadaljevanju preiskave so na podlagi sodne odredbe opravili hišne preiskave, kjer so zasegli elektronske naprave, motilce signalov in druge predmete, povezane s kaznivimi dejanji. Ugotovili so tudi, da sta bila motilca skrita v ohišjih običajnih elektronskih naprav, ki so sicer dostopne v prosti prodaji. Z dodatnim zbiranjem obvestil so kriminalisti ugotovili, da sta osumljenca na podoben način izvedla še najmanj tri kazniva dejanja in si tako pridobila več kot 5.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Motilec signala. FOTO: Pu Ljubljana
Oba osumljenca sta bila privedena k preiskovalnemu sodniku. Za 56-letnika je bil odrejen pripor, medtem ko je bil 50-letniku odrejeno sodno pridržanje. Policija je ob tem pojasnila, da sta bila oba v preteklosti že obravnavana in tudi obsojena za podobna kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete. Za kaznivo dejanje velike tatvine je sicer predpisana kazen zapora do pet let. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in bo o vseh ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo.

Ob tem policisti državljanom svetujejo previdnost. V vozilih naj ne puščajo vrednejših predmetov ali dokumentov, ki bi jih storilci lahko zlorabili, prav tako naj se ob zapuščanju vozila vedno prepričajo, ali je to dejansko zaklenjeno, in se ne zanašajo zgolj na zvočne ali svetlobne signale. V primeru zaznanega sumljivega ravnanja na parkiriščih pa naj o tem nemudoma obvestijo policijo na številko 113.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
13:13
Lifestyle  |  Stil
V SOBOTO ZVEČER

Po treh letih se vračajo triki in iluzije

Magic Show se vrača na sceno ljubljanske umetnosti in zabave.
9. 4. 2026 | 13:13
13:01
Novice  |  Slovenija
INCIDENT

Nenavaden incident v Celju, prišli policisti: »Nekaterim ljudem je kultura res tuja«

Ker napadi niso pojenjali, je bila Katarina primorana poklicati policijo. »Do prihoda policistov je veselo kadila in pila radensko, kot da je v gostilni.«
9. 4. 2026 | 13:01
13:00
Bulvar  |  Suzy
JOSEPH BAENA

Sin Arnolda Schwarzeneggerja: uspešno stopa po očetovih stopinjah (Suzy)

Na prvem bodibilding tekmovanju je osvojil tri zlate in eno srebrno medaljo.
9. 4. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KULINARIČNA SPECIALITETA

Ste vedeli, da so tulipani užitni? Audrey Hepburn jih je jedla za preživetje, danes so delikatesa

Tulipani niso le okras, nekoč so reševali življenja, zdaj navdušujejo tudi na krožniku. Razkrivamo, kako jih varno vključiti v prehrano in delimo slasten recept.
Barbara Kotnik9. 4. 2026 | 13:00
12:59
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA DUNAJU

Od 14. leta fantaziral o posiljevanju mladenk in fantazijo skoraj uresničil

Avstrijec je maja lani najprej poskušal posiliti tekačico, tri mesece zatem je spolno napadel še 17-letnico.
9. 4. 2026 | 12:59
12:47
Novice  |  Slovenija
VISOK JUBILEJ

Vrtec Tončke Čečeve: najprej je bil dom za vojne sirote

Najstarejši javni vrtec v celjski občini praznuje 80 let.
Mojca Marot9. 4. 2026 | 12:47

