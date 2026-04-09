Previdno! Serijska vlomilca v Ljubljani z motilcem signala odklepala vozila in ukradla več tisoč evrov (FOTO)

V Ljubljani so policisti v minulih dneh obravnavali več primerov vlomov v vozila, ki so se dogajali predvsem na parkiriščih večjih nakupovalnih središč. Kriminalisti so pri tem razkrili način delovanja storilcev in prijeli dva osumljenca, ki naj bi bila odgovorna za več kaznivih dejanj.

Po doslej zbranih informacijah sta 56- in 50-letni Ljubljančan izkoriščala nepozornost voznikov pri zaklepanju vozil. Policija ju je zalotila pri dejanju, ko sta opazovala oškodovanko ob parkiranju. Ta je vozilo zaklenila z daljinskim upravljalnikom, vendar sta osumljenca uporabila motilec signala, zaradi česar se avtomobil v resnici ni zaklenil. Nato sta brez težav vstopila v vozilo in iz njega odtujila nekaj sto evrov gotovine.

Osumljenca že v priporu

Policisti so ju prijeli neposredno po dejanju, pri čemer so pri njima našli ukradeni denar in ga vrnili lastnici. V nadaljevanju preiskave so na podlagi sodne odredbe opravili hišne preiskave, kjer so zasegli elektronske naprave, motilce signalov in druge predmete, povezane s kaznivimi dejanji. Ugotovili so tudi, da sta bila motilca skrita v ohišjih običajnih elektronskih naprav, ki so sicer dostopne v prosti prodaji. Z dodatnim zbiranjem obvestil so kriminalisti ugotovili, da sta osumljenca na podoben način izvedla še najmanj tri kazniva dejanja in si tako pridobila več kot 5.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Motilec signala. FOTO: Pu Ljubljana

Oba osumljenca sta bila privedena k preiskovalnemu sodniku. Za 56-letnika je bil odrejen pripor, medtem ko je bil 50-letniku odrejeno sodno pridržanje. Policija je ob tem pojasnila, da sta bila oba v preteklosti že obravnavana in tudi obsojena za podobna kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete. Za kaznivo dejanje velike tatvine je sicer predpisana kazen zapora do pet let. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in bo o vseh ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo.

Ob tem policisti državljanom svetujejo previdnost. V vozilih naj ne puščajo vrednejših predmetov ali dokumentov, ki bi jih storilci lahko zlorabili, prav tako naj se ob zapuščanju vozila vedno prepričajo, ali je to dejansko zaklenjeno, in se ne zanašajo zgolj na zvočne ali svetlobne signale. V primeru zaznanega sumljivega ravnanja na parkiriščih pa naj o tem nemudoma obvestijo policijo na številko 113.