Previdno! Vlomilci na pohodu v Ljubljani in Kočevju: žrtev oškodovali za 4500 evrov

Na območju Kočevja in Ljubljane so policisti v zadnjih dneh obravnavali več kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, med drugim vlom v kletni prostor in vlome v vozila.
V Kočevju je v soboto neznani storilec vlomil v klet ter odtujil motorno kros kolo. Lastnika je oškodoval za približno 4.500 evrov. Policija okoliščine kaznivega dejanja še preiskuje.
V petek zvečer so policisti na parkirišču na območju ljubljanskega živalskega vrta obravnavali vlom v vozilo. Po doslej zbranih informacijah so trije osumljenci vlomili v eno izmed vozil in odtujili torbico z vsebino. Poskušali so vlomiti tudi v drugo vozilo, vendar jim to ni uspelo. Policisti so osumljence, stare 25, 45 in 47 let, prijeli na kraju dogodka in jim odvzeli prostost. Opravili so ogled kraja ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja velike tatvine in poskusa velike tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
Kako se zaščititi in kam po pomoč?
Policija občanom svetuje, naj vozil ne uporabljajo kot prostor za shranjevanje vrednejših predmetov. Torbice, telefoni, denarnice in druge dragocenosti naj ne bodo na vidnem mestu, temveč jih je priporočljivo vzeti s seboj ali jih pred prihodom na parkirišče pospraviti v prtljažnik. Vozilo je treba vedno zakleniti, preveriti okna ter parkirati na osvetljenih mestih.
V primeru vloma ali tatvine naj oškodovanci dogodek nemudoma prijavijo policiji na številko 113 ali na najbližji policijski postaji. Če so odtujeni dokumenti ali bančne kartice, je treba o tem čim prej obvestiti tudi banko in druge pristojne ustanove.