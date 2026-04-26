Previdno! Vlomilci na pohodu v Ljubljani in Kočevju: žrtev oškodovali za 4500 evrov

Na območju Kočevja in Ljubljane so policisti v zadnjih dneh obravnavali več kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, med drugim vlom v kletni prostor in vlome v vozila.

V Kočevju je v soboto neznani storilec vlomil v klet ter odtujil motorno kros kolo. Lastnika je oškodoval za približno 4.500 evrov. Policija okoliščine kaznivega dejanja še preiskuje.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Vlomili v vozilo in odtujili torbico

V petek zvečer so policisti na parkirišču na območju ljubljanskega živalskega vrta obravnavali vlom v vozilo. Po doslej zbranih informacijah so trije osumljenci vlomili v eno izmed vozil in odtujili torbico z vsebino. Poskušali so vlomiti tudi v drugo vozilo, vendar jim to ni uspelo. Policisti so osumljence, stare 25, 45 in 47 let, prijeli na kraju dogodka in jim odvzeli prostost. Opravili so ogled kraja ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja velike tatvine in poskusa velike tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.