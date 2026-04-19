Pri 38-letniku opravili hišno preiskavo, pridržali so ga (FOTO)

Policisti Policijske postaje Domžale so včeraj, 18. aprila 2026, na območju Ihana, na podlagi odredbe sodišča, pri 38-letnem osumljencu opravili hišno preiskavo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami.

V okviru preiskave so policisti odkrili in zasegli opremo in pripomočke, namenjene gojenju prepovedane droge konoplja - rastlina, več kot 100 sadik konoplje ter okoli 2 kg rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo in 690 evrov gotovine v bankovcih po 10 evrov. Osumljencu je bilo odrejeno pridržanje in bo s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, sporočajo s PU Ljubljana.