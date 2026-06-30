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PREPOVEDANE SUBSTANCE

Pri 70-letniku v Divači odkrili laboratorij drog, to pa še ni vse (FOTO)

Osumljenemu so zasegli večjo količino prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico.
FOTO: PU Koper

FOTO: PU Koper

FOTO: PU Koper

FOTO: PU Koper

FOTO: PU Koper

FOTO: PU Koper

FOTO: PU Koper

FOTO: PU Koper

FOTO: PU Koper
FOTO: PU Koper
FOTO: PU Koper
FOTO: PU Koper
STA, N. P.
 30. 6. 2026 | 17:56
1:12
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Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu v Divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog in denarja. Zaradi tega so mu na kraju odvzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Izolski policisti so v sodelovanju z drugimi policisti in kriminalisti Policijske uprave Koper hišno preiskavo v stanovanjski hiši pri 70-letniku opravili 18. junija. Osumljenemu so zasegli večjo količino prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico.

S kazensko ovadbo zaradi dveh kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so še navedli na PU Koper.

FOTO: PU Koper
FOTO: PU Koper

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