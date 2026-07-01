Pri Belopeških jezerih našli truplo 49-letne Slovenke in še neznane osebe

Nič hudega sluteči pohodniki so te dni med obiskom Belopeških jezer odkrili grozljiv prizor - v trenutno suhi strugi reke sta ležali trupli! Nemudoma so o tem obvestili policijo v Trbižu, ki je ob pomoči gorskih reševalcev in gasilcev opravila ogled kraja najdbe, pridružil se jim je tudi mrliški oglednik.

Za eno od trupel so lahko pristojni ugotovili, da gre za 49-letno žensko, državljansko Slovenije, identiteto drugega pokojnega še ugotavljajo. Obe osebi sta v trugi ležali dalj časa, piše portal Messaggero Veneto, in naj bi bili že v precej slabem stanju. Da bi ugotovili natančen vzrok smrti, bo zato potrebna obdukcija, policisti sklepajo, da je šlo za tragično gorsko nesrečo, dokazi, k iso jih zbrali do zdaj, ne nakazujejo, da bi bila smrt posledica kaznivega dejanja, še piše omenjeni portal. Prav tako bo šele po opravljeni obdukciji znan čas smrti, po prvi oceni mrliškega oglednika pa naj bi osebi umrli v začetku junija.

Trupli so pohodniki našli na pobočju Mangarta pod Belopeškimi jezeri nedaleč od koče Zacchi. Gre za med pohodniki izredno priljubljeno območje, ki velja za enega najbolj spektakularnih kotičkov v Julijskih Alpah, polno jezer, tolmunov in čudovitih gozdov. Ob truplih so policisti našli nahrbtnika in enem od njih avtomobilske ključe. Uspeli so najti tudi avto, parkiran nedaleč stran, in na podlagi vozila so lahko identificirali omenjeno 49-letno Slovenko, ki je sicer niso našli v nobeni od evidenc o pogrešanih osebah. Preiskava se nadaljuje.