Pri Čepovanu strmoglavilo manjše letalo, poročajo o smrti

Med Čepovanom in Lokovcem je popoldne strmoglavilo manjše letalo. Po prvih podatkih je pilot, ki je bil edina oseba na krovu letala, umrl. Gre za slovenskega državljana, letalo, ki je vzletelo iz Kamnika, pa je bilo vpisano v italijanski register, so za STA povedali v službi za preiskovanje letalskih nesreč.

Kot je povedal preiskovalec Toni Stojčevski, je letalo letelo na višini približno 300 metrov nad terenom, ko je izginilo z radarja. Kontrola zračnega prometa je s pilotom poskusila vzpostaviti stik, a je bil neodziven, zato so sprožili iskanje. Razbitine letala so našli nedavno, zato več informacij še ni znanih.