Pri domnevnih vlomilcih v Črnomlju našli harmoniki, naboje in kup sumljivih predmetov

Črnomaljskim policistom je med preiskovanjem vlomov v stanovanjske hiše na širšem območju Črnomlja uspelo identificirati osumljenca, stara 19 in 26 let. Pridobili so odredbo sodišča in z njo v roki potrkali na vrata ter pri njiju opravili hišno preiskavo. Našli in zasegli so ukradene predmete, 34 nabojev ter več pirotehničnih izdelkov.

Zasegli so tudi nož. FOTO: Pu Novo Mesto

Zasegli so tudi dve harmoniki, več kosov električnega ročnega orodja in druge predmete, za katere osumljenca nista znala pojasniti izvora, policisti pa domnevajo, da prav tako izvirajo iz kaznivih dejanj. »Nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. Zoper osumljenca bodo na podlagi ugotovitev ukrepali v skladu s pristojnostmi,« so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Policisti pozivajo morebitne oškodovance, naj pokličejo na številko 07 356 66 00 ali se zglasijo na Policijski postaji Črnomelj, Lokve 90.