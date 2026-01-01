  • Delo d.o.o.
PESNICA

Pri Mariboru izgubil oblast nad vozilom, končalo se je tragično

V neposredni bližini krožnega križišča je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom.
FOTO: Andres F. Uran Unsplash
FOTO: Andres F. Uran Unsplash
STA, N. P.
 1. 1. 2026 | 18:17
1:19
A+A-

V Pesnici se je danes zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 51-letnik voznik osebnega avtomobila. Po do sedaj zbranih podatkih je vozilo prebilo varnostno ograjo in zapeljalo v reko Pesnica, v njem pa je bil le voznik, ki je izgubil življenje, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Mariborski operativno komunikacijski center je bil o vozilu v jarku obveščen nekaj minut po 13.30. Policisti so območje dogodka zavarovali, gasilci pa so voznika odstranili z vozila. Na kraju so tudi reševalci in zdravnik.

Policisti so doslej ugotovili, da je 51-letnik vozil po cesti iz smeri naselja Pesnica v smeri Maribora, kjer je v neposredni bližini krožnega križišča zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zavil na nasprotno smerno vozišče in trčil v varnostno ograjo. To je prebil ter obstal na strehi v reki Pesnica. Voznik je bil v vozilu sam. Dodali so, da bodo o vseh zbranih obvestilih in o izsledkih ogleda kraja prometne nesreče obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

18:43
Šport  |  Tekme
SMUČARSKI SKOKI

Veter, premori in napetost: Vodan na stopničkah, Prevc danes zadaj

Prva serija se je zaradi spremenljivega vetra, ki je mestoma zelo močan, zaradi številnih premorov zelo vlekla.
1. 1. 2026 | 18:43
18:28
Novice  |  Slovenija
VOŠČILA

Od Golobove urgence do kratkega Jana Plestenjaka: takšne so želje znanih Slovencev ob novem letu

Predsednica Nataša Pirc Musar stavi na moč dejanj, estrada pa na moč src.
Kaja Grozina1. 1. 2026 | 18:28
18:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
PESNICA

Pri Mariboru izgubil oblast nad vozilom, končalo se je tragično

V neposredni bližini krožnega križišča je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom.
1. 1. 2026 | 18:17
17:47
Lifestyle  |  Praznično
BOŽIČKOVANJE

Tradicionalni božični sejem v Cerkvenjaku: od vožnje s kočijo do prleške gibanice in kuhančka

V preddverju oz. avli Kulturnega doma Cerkvenjak pa so potekale delavnice za otroke.
1. 1. 2026 | 17:47
17:34
Novice  |  Slovenija
ROJENA V LJUBLJANI

Prvi otrok leta 2026 v Sloveniji je deklica Sara, rodila se je dve minuti po polnoči

Prvi deček v letošnjem letu se je rodil ob 1.40 v Brežicah.
1. 1. 2026 | 17:34
17:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NESREČA PRI ŠPORTU

39-letni Slovenec skočil z gore in umrl

Na tem območju so dokaj pogoste nesreče s smrtnim izidom.
1. 1. 2026 | 17:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
