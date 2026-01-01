Pri Mariboru izgubil oblast nad vozilom, končalo se je tragično

V Pesnici se je danes zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 51-letnik voznik osebnega avtomobila. Po do sedaj zbranih podatkih je vozilo prebilo varnostno ograjo in zapeljalo v reko Pesnica, v njem pa je bil le voznik, ki je izgubil življenje, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Mariborski operativno komunikacijski center je bil o vozilu v jarku obveščen nekaj minut po 13.30. Policisti so območje dogodka zavarovali, gasilci pa so voznika odstranili z vozila. Na kraju so tudi reševalci in zdravnik.

Policisti so doslej ugotovili, da je 51-letnik vozil po cesti iz smeri naselja Pesnica v smeri Maribora, kjer je v neposredni bližini krožnega križišča zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zavil na nasprotno smerno vozišče in trčil v varnostno ograjo. To je prebil ter obstal na strehi v reki Pesnica. Voznik je bil v vozilu sam. Dodali so, da bodo o vseh zbranih obvestilih in o izsledkih ogleda kraja prometne nesreče obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.