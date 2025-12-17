  • Delo d.o.o.
PROMET

Pri nas en voznik bolj pijan kot drugi

Zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil.
Nesreči je botroval alkohol. FOTO: Dokumentacija Dela
I. R.
 17. 12. 2025 | 06:16
1:33
A+A-

V ponedeljek nekaj po 20. uri se je na lokalni cesti pri kraju Verdun zgodila prometna nesreča. Novomeški policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 66-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Ugotovili so še, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,94 miligrama alkohola (2 g/kg). Kot poročajo z novomeške policijske uprave, bodo o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nekaj pred polnočjo v ponedeljek sta bila v prometni nesreči na Staničevi ulici v Ljubljani udeležena voznika osebnih vozil. Preizkus alkoholiziranosti pri povzročitelju je pokazal 0,74 mg/l alkohola v izdihanem zraku. »Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje pod vplivom alkohola in vožnje v križišče pri prižgani rdeči luči voznika osebnega vozila. Drugi voznik se je v nesreči lažje telesno poškodoval. Policisti so povzročitelju zaradi vožnje pod vplivom alkohola prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli vozniško dovoljenje in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno sodišče za prekrške,« so dodali na ljubljanski policijski upravi.

