Pri nas ji niso znali več pomagati, zato je odšla v Nemčijo

Višje delovno in socialno sodišče je zavrnilo pritožbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenje (ZZZS) in potrdilo prvostopenjsko sodbo, s katero je sodišče ženski priznalo pravico do zdravljenja v tujini in povračilo stroškov zdravljenja. Pred dvema letoma je namreč ZZZS zavrnil njeno vlogo za odobritev in povračilo stroškov zdravljenja na frankfurtski kliniki, češ da ne gre za del standardnega zdravljenja.

Tožnici so julija 2021 postavili diagnozo raka materničnega vratu. Kirurško so ji odstranili nekaj bezgavk, zdravljenje se je nadaljevalo z intenzivnim zunanjim in notranjim obsevanjem, kemoterapijo in biološkimi zdravili. Ko je bilo jeseni 2022 ugotovljeno napredovanje rakave bolezni, so ji tukajšnji zdravniki priporočili zgolj paliativno zdravljenje.

Decembra tega leta je odšla na zdravljenje v Nemčijo, njeno zdravstveno stanje se je izboljšalo, rakava bolezen je v remisiji. Že prej je vložila vlogo za odobritev zdravljenja v tujini, a je ZZZS njeno vlogo zavrnil, dokončno junija 2023. Takšna odločitev temelji na mnenju konzilija zdravnikov, češ da je tožnici pri nas na voljo paliativno zdravljenje in da intraarterijska kemoembolizacija, opravljena v tujini, ni del standardnega zdravljenja raka materničnega vratu. Pravico do zdravljenja v tujini je po odločbi namreč mogoče priznati le, če sta izpolnjena oba predpisana pogoja sočasno: poleg pričakovanih rezultatov zdravljenja morajo biti izčrpane možnosti zdravljenja v Sloveniji.

Po mnenju izvedenca

A delovno in socialno sodišče, kjer je bolnica s pomočjo odvetnika Davida Sluge izpodbijala odločbo, je na podlagi mnenja izvedenca za radioterapijo in onkologijo razsodilo, da gre za znano in priznano metodo zdravljenja ter da je učinkovita pri zdravljenju raka materničnega vratu. Po mnenju izvedenca je bilo namreč zdravljenje z intraarterijsko kemoterapijo edino, ki bi lahko vplivalo na rakavo bolezen in izboljšalo ali vsaj preprečilo nadaljnje slabšanje zdravstvenega stanja. Že po drugi terapiji se ji je stanje izboljšalo, medtem ko predvideno paliativno zdravljenje, ki so ji ga svetovali pri nas, ni zdravljenje, ki bi vplivalo na proces rakave bolezni, temveč je usmerjeno le v lajšanje simptomov bolezni. Po presoji izvedenca to pomeni, da so ob ugotovitvi, da je v Sloveniji na voljo le še paliativno zdravljenje, možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane.

ZZZS je bolnici plačal stroške zdravljenja v tujini. FOTO: Blaž Samec

ZZZS je sicer v pritožbi višjemu socialnemu sodišču med drugim navajal, da je izvedenec prezrl mnenji članov konzilija. A ti glede na redkost zdravljenja niso dobro poznali obravnavane metode, je menil izvedenec. Približno 80 odstotkov bolnic z rakom materničnega vratu se namreč v Sloveniji pozdravi s kombinacijo kirurgije, obsevanjem in kemoterapijo, tiste, ki ne ozdravijo, imajo oddaljene zasevke v drugih delih telesa in je smiselno le paliativno zdravljenje, redko (en ali dva primera na leto) pa gre za izolirano žarišče raka samo v medenici. In prav takšno stanje je imela tožnica, zato je bilo smiselno poskusiti z zdravljenjem, ciljno usmerjenim na področje rakave bolezni.

Čeprav metode ni v slovenskih ali evropskih smernicah, jo je sodišče štelo za preizkušeno in dokazano uspešno ter del onkološkega nabora.

Po presoji pritožbenega sodišča

Takšno zdravljenje je dejansko prejela v Nemčiji, in kljub temu da ni navedeno v slovenskih strokovnih smernicah, niti ga ne omenjajo evropske smernice, ne gre za eksperimentalno ali alternativno zdravljenje, temveč za zdravljenje, ki je preizkušeno in dokazano uspešno ter ima po oceni izvedenca mesto v naboru onkoloških zdravljenj.

Zakaj ni širše uveljavljeno in posledično ni sprejeto v (mednarodne) strokovne smernice, pa je izvedenec nazorno pojasnil: takšno zdravljenje namreč zahteva posebno radiološko opremo in veliko izkušenj, zaradi česar je malo zdravnikov in posledično malo bolnišnic, ki bi se s tem ukvarjali.

Dodatna ovira je dejstvo, da so odmerki citostatikov pri terapiji zelo majhni in je cena zdravil nizka, torej za trženje teh zdravil ni interesa. Ne gre prezreti, da je bila ta oblika zdravljenja že v uporabi v Sloveniji pred 20 do 40 leti, ko je zdravljenje izvajala dr. Marija Auersperg, a se po njeni upokojitvi ni več izvajala. Upoštevajoč vse našteto po presoji pritožbenega sodišča ta metoda zdravljenja ustreza standardu običajnega zdravljenja.