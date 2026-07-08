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Pri naselju Famlje srna trčila v kolesarja, z njim je hudo

Poškodovanega so odpeljali v bolnišnico.
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
M. U.
 8. 7. 2026 | 22:50
0:34
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Uprava za zaščito in reševanje poroča o nenavadni prometni nesreči. Tako je ob 20.10 pri naselju Famlje v občini Divača srna trčila v kolesarja. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP Sežana pri oskrbi poškodovane osebe in prenosu do reševalnega vozila.

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