Pri naselju Famlje srna trčila v kolesarja, z njim je hudo

Uprava za zaščito in reševanje poroča o nenavadni prometni nesreči. Tako je ob 20.10 pri naselju Famlje v občini Divača srna trčila v kolesarja. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP Sežana pri oskrbi poškodovane osebe in prenosu do reševalnega vozila.