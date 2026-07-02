Pri naselju Velike Poljane zjutraj zletel s ceste in se zagozdil med drevesi

Uprava za zaščito in reševanje poroča o jutranji prometni nesreči. Tako je

ob 5.41 pri naselju Velike Poljane v občini Škocjan osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se zagozdilo med drevesi.

Voznika odpeljali v SB Novo mesto

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom izvlekli avto na cestišče, odklopili akumulator in oskrbeli poškodovano osebo do prihoda reševalcev. Reševalci NMP so poškodovano osebo prepeljali v SB Novo mesto.