Pri naselju Velike Poljane zjutraj zletel s ceste in se zagozdil med drevesi

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Uprava za zaščito in reševanje poroča o jutranji prometni nesreči. Tako je
ob 5.41 pri naselju Velike Poljane v občini Škocjan osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se zagozdilo med drevesi.
Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom izvlekli avto na cestišče, odklopili akumulator in oskrbeli poškodovano osebo do prihoda reševalcev. Reševalci NMP so poškodovano osebo prepeljali v SB Novo mesto.
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