TRAGEDIJA PRED OSNOVNO ŠOLO

Pretreseni ravnatelj Tomaž Rozina po smrti učenca (9): »Vsi smo v šoku.«

Tragedija v sredo po koncu pouka pred OŠ Šmartno pri Litiji. Devetletnika naj bi med zavijanjem spregledal voznik tovornjaka.
Policija je včeraj še preiskovala vse okoliščine nesreče.
Policija je včeraj še preiskovala vse okoliščine nesreče.
Aleksander Brudar
 9. 1. 2026 | 05:00
 9. 1. 2026 | 09:16
3:38
Po torkovem obilnem sneženju, ki je ohromilo dobršen del Slovenije, je bil v sredo čas za čiščenje zasneženih površin. Snega se je precej nabralo tudi pred Osnovno šolo Šmartno pri Litiji, zato so ga morali odvažati celo s tovornjakom. Ob 14.20 pa se je tam zgodila tragedija. »Mislim, da se kaj takšnega pri nas še ni zgodilo,« je nekaj metrov od kraja nesreče ugotavljal pretreseni Šmarčan. »Mislim, da je tovornjak peljal od tam dol rikverc in ga je zbil.« Nesrečni deček trčenja s tovornjakom ni preživel. »Očitno ga je spregledal,« je ugibal naš sogovornik. Tragedija se je zgodila v bližini ...

OŠ Šmartno pri Litiji tovornjak otrok smrt Tomaž Rozina
JELKA GODEC

Janševa Jelka brutalno o odhodu 3 ortopedov: »To popraviti bo hudičevo težko«, Golob pa ni zaskrbljen (VIDEO)

Jelka Godec se je odzvala na zadnje kadrovske spremembe na ortopediji UKC Ljubljana, medtem premier zaupa vodstvu UKC, da bo zagotovilo izvajanje programa ortopedije.
9. 1. 2026 | 09:15
Novice  |  Svet
SITUACIJA SE ZAOSTRUJE

Iran v plamenih besa: režim ugasnil internet, množice kričijo »Smrt Islamski republiki!«

Če režim potrebuje temo, da preživi, koliko časa še lahko zdrži pred lastnim ljudstvom?
9. 1. 2026 | 09:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ OBOROŽENIH ROPOV

Balkanci ropali po Obali

Koprski kriminalisti preiskali več oboroženih ropov iz poletja 2024. Trojico tujih državljanov so kazensko ovadili tožilstvu.
9. 1. 2026 | 09:06
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Shana: Ali boste živeli svojo resnico? (Suzy)

Leto 2025 je bilo alkimistična peč, v kateri se je stara karma topila v svetlobi razumevanja.
9. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Viralen trik za pse obnorel splet: poglejte, kaj lastniki po sprehodu počnejo doma

Preprost zimski trik za lastnike psov: kako s kuhinjskim pripomočkom hitro odstraniti sneg z dlake in se izogniti mokrim tlem doma.
9. 1. 2026 | 08:59
Lifestyle  |  Polet
POZOR, KIDANJE JE LAHKO NEVARNO

Čiščenje snega lahko resno ogrozi srce! Preverite ali ste med ogroženimi

Telesno aktivni starejši posamezniki brez znanih srčnih težav se lahko sami odločijo za čiščenje snega, vendar naj to počnejo postopno, brez pretiravanja in z rednimi odmori.
Miroslav Cvjetičanin9. 1. 2026 | 08:57

Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
