Pretreseni ravnatelj Tomaž Rozina po smrti učenca (9): »Vsi smo v šoku.«

TRAGEDIJA PRED OSNOVNO ŠOLO

Tragedija v sredo po koncu pouka pred OŠ Šmartno pri Litiji. Devetletnika naj bi med zavijanjem spregledal voznik tovornjaka.

Po torkovem obilnem sneženju, ki je ohromilo dobršen del Slovenije, je bil v sredo čas za čiščenje zasneženih površin. Snega se je precej nabralo tudi pred Osnovno šolo Šmartno pri Litiji, zato so ga morali odvažati celo s tovornjakom. Ob 14.20 pa se je tam zgodila tragedija. »Mislim, da se kaj takšnega pri nas še ni zgodilo,« je nekaj metrov od kraja nesreče ugotavljal pretreseni Šmarčan. »Mislim, da je tovornjak peljal od tam dol rikverc in ga je zbil.« Nesrečni deček trčenja s tovornjakom ni preživel. »Očitno ga je spregledal,« je ugibal naš sogovornik. Tragedija se je zgodila v bližini ...