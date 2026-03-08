Pri padcu v kamnolomu umrl 63-letnik

V soboto ob 20. uri so bili policisti Policijske uprave (PU Koper) obveščeni, da je v kamnolomu pri Ilirski Bistrici padel moški. »Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 63-letnik padel z osem metrov visokega previsa v globino. Na kraju so bili reševalci, ki so ga oživljali, vendar je zdravnik zatem potrdil smrt,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, je še dodala. Pri reševanju so prej omenjenim službam pomagali tudi gorski reševalci.

Tudi sicer so imeli gorski reševalci na različnih delih Slovenije v torek veliko dela. K temu je bržkone botrovalo toplo in sončno vreme, ki je na prosto privabila trume ljudi, mnogi pa so se pri izbiri izletniških in pohodniških točk ušteli ter potrebovali pomoč reševalcev. Tako so denimo reševali planinko, ki je v soboto popoldne zdrsnila na poledeneli poti proti Češki koči v občini Jezersko. Reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Jezersko so jo ob pomoči helikopterske ekipe skupaj s psom nepoškodovano prepeljali v dolino. Reševalci so pomagali tudi planincu, ki je omagal na poti Silva Korena proti Krnu v občini Kobarid. Planinca in njegovega sopotnika je dežurna ekipa GRS Brnik s pomočjo vitla potegnila s stene v helikopter in ga v dolini predala reševalcem nujne medicinske pomoči Tolmin. Ob tem so bili v pripravljenosti za morebitno pomoč v Drežnici tudi reševalci GRS Tolmin, ki so planinca v steni tudi locirali.

Med Jalovcem in Velikim Ozebnikom na območju občine Bovec si je v soboto med zdrsom turni smučar poškodoval glavo. Dežurna ekipa GRS Brnik in posadka helikopterja so poškodovanca oskrbeli in ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Gorski reševalci GRS Kamnik pa so v soboto zvečer uspešno našli in varno pripeljali v dolino štiri tuje pohodnike, ki so se izgubili v gozdu pod zgornjo postajo nihalke na Veliki Planini v občini Kamnik.

