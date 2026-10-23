Pri Podutiku se je prevrnil velik tovornjak! Policija na kraju, promet močno obremenjen (FOTO)

V naselju Grič pri ljubljanskem Podutiku se je na cesti prevrnilo veliko tovorno vozilo. Na srečo v nesreči ni bil nihče poškodovan, na kraju dogodka pa so policisti. Zakaj se je veliko tovorno vozilo prevrnilo, za zdaj ni znano.

Na kraju dogodka so policisti, cesta na tem območju pa je precej prometno obremenjena. V bližini je namreč tudi servis za velika tovorna vozila.

FOTO: Gregor Knafelc

FOTO: Gregor Knafelc

FOTO: Gregor Knafelc

Na tej cesti je že ugasnilo življenje kolesarja

Na cesti Pot za Brodom proti Griču se je 8. septembra 2023 zgodila tudi tragična prometna nesreča, v kateri je umrl kolesar. Takrat sta trčila osebni avtomobil in kolesar, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka.