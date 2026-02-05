Pri popravilu motornega kolesa zagorel bencin, v Trbovljah štiri osebe končale v bolnišnici (FOTO)

V nedeljskem požaru na območju Trbovelj, ki je izbruhnil v garaži ob stanovanjski hiši in se nato razširil še na objekt, je nastalo za več tisoč evrov škode. Po prvih podatkih policije se je pri popravilu motornega kolesa vnel bencin, zaradi česar je zagorelo v garaži, so povedali na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

V požaru so bile poškodovane štiri osebe

Tri so po dogodku prepeljali na zdravljenje v bolnišnico, eni osebi pa so pomoč nudili že na kraju zaradi vdihavanja dima. Kot je povedala strokovna direktorica Splošne bolnišnice Trbovlje Tadeja Jelenko, sta bolnika, ki sta prejela oskrbo v njihovi ustanovi, že odpuščena in sta v domačem okolju.

En poškodovani je bil sprejet na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer pa zaradi zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov niso mogli posredovati nobenih informacij, povezanih s konkretnim bolnikom.

PGD Trbovlje mesto pa je sporočilo: »Ob 18.14 je zagorelo v stanovanjski hiši na Vreskovem, občina Trbovlje. Požar je zajel garažni del ter ostrešje hiše. Posredovali so gasilci PGD Trbovle mesto, PGD Klek in PGD Čeče. Ob prihodu gasilcev na kraj je bil požar polno razvit. Gasilci so omejili požar, vstopili v objekt in rešili enega stanovalca, trije pa so bili zunaj objekta. Gasilci so na kraju nudili pomoč pri oskrbi poškodovanih ekipi NMP Trbovlje. Na kraju so bili tudi policisi PP Trbovlje in dežurni elektro podjetja.

Na PU Ljubljana so še pojasnili, da policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah požara. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.