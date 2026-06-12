Na naši cesti ugasnilo življenje motorista! Cesta zaprta za ves promet

Na Severnem Primorskem se je zgodila huda prometna nesreča, ki se je končala tragično. Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je danes, 12. junija, malo pred 13. uro na glavni cesti med Rožno Dolino in Novo Gorico umrl motorist. Nesreča se je zgodila ob 12.56, takoj izven predora Panovec. Po doslej znanih podatkih sta trčila motorist, državljan Slovenije, in voznica osebnega avtomobila, državljanka Bolgarije. Trčenje je bilo za motorista usodno. Zaradi hudih telesnih poškodb je umrl na kraju nesreče, so sporočili s PU Nova Gorica.

O smrtni prometni nesreči sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Policisti okoliščine tragičnega dogodka še preiskujejo. Na kraju so posredovale še druge pristojne službe. Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic je cesta Nova Gorica Rožna Dolina pri predoru Panovec zaprta za ves promet.

Današnja tragedija je še ena v nizu najhujših prometnih nesreč na cestah Severne Primorske. Vključno z njo je v letu 2026 v treh prometnih nesrečah na tem območju življenje izgubilo že pet oseb.