Pri Radomljah napadalec ženski strgal verižico z vratu pri belem dnevu, to je njegov opis

Na območju Preserje pri Radomljah se je v ponedeljek okoli 14. ure zgodila drzna tatvina. Neznani storilec je pristopil do oškodovanke, ji z zadnje strani z vratu strgal verižico in peš pobegnil. Po doslej znanih informacijah v dogodku oškodovanka ni bila poškodovana, storilec pa si je pridobil za nekaj sto evrov protipravne premoženjske koristi.

Policija je objavila opis osumljenca: visok je približno 170 centimetrov, suhe postave, oblečen v črno trenirko s kapuco na glavi. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjajo vse okoliščine kaznivega dejanja, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Nasveti policije ob drznih tatvinah

Policija svetuje, da v podobnih situacijah ravnate previdno: