Pri Rakitniku 73-letnik z osebnim avtomobilom trčil v 43-letno kolesarko, na kolesu tudi otrok

Koprski policisti navajajo, da so dobili obvestilo, da je na kolesarski stezi od Izole proti Kopru padla kolesarka. 32-letnica je peljal od Izole proti Kopru.

Kolesar pred njo je zmanjšal hitrost, ona pa je zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v zadnji del njegovega kolesa in padla. Kljub temu, da je imela varnostno čelado, se je poškodovala po glavi. Odpeljali so jo v SB Izola. Izdan ji bo plačilni nalog.

73-letnik z osebnim avtomobilom trčil 43-letno kolesarko, na kolesu tudi otrok

Kasneje so dobili še prijavo o prometni nesreči pri Rakitniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je 73-letnik z osebnim avtomobilom pri vključevanju na glavno cesto spregledal 43-letno kolesarko in trčil vanjo. Pri padcu se je lažje poškodovala. Na kolesu je bil tudi otrok, ki po prvih podatkih ni poškodovan. Povzročitelju so izdali plačilni nalog.