Pri razkladanju tovora padel s tovornega vozila, odpeljal ga je helikopter

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 302 klicev, med 109 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.

Drugi dogodki

Na območju Slovenske Bistrice policisti Policijske uprave Maribor preiskujejo delovno nesrečo, v kateri je delavec padel z gradbenega odra in se huje poškodoval.

Huje se je poškodoval tudi moški, ki je pri razkladanju tovora na Ptuju padel s tovornega vozila. Reševalci so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.